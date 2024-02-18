Lübnan Hizbullahı İsrail'i vurdu!

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri'ndeki 2 mevzinin ve Ramya askeri noktasının hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e ait Burket Rişa, Ed-Dahira mevzisi ile Beranit kışlasına saldırı düzenlendiği ve saldırıların tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el-Cebel bölgesinin El-Cebel semtini hedef aldığını duyurdu.

Haberde, İsrail güçlerinin ayrıca güneyde yer alan Sur ilçesinin Cebel Balat, Beyt Lif, Ayta eş-Şab ve Ramya beldeleri ile Bent Cubeyl'in El-Masara bölgesine saldırı düzenlediği bilgisi verildi.

İsrail ordusundan Hizbullah'ın açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.

İsrail, 1967'de Suriye toprağı Golan Tepeleri bölgesini işgal ettiği sırada, Lübnan'a ait olan Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri ve Gacar köyünün bir kısmını da işgal etmişti.