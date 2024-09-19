Lübnan ordusu, "şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri" imha ediyor

Lübnan'da, ordunun özel birimlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde şüpheli iletişim cihazlarını imha ettiği belirtildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Lübnan ordusu, "şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri" imha ediyor
Yayınlanma:

Ülkede çağrı cihazları ile telsizlerinin patlatıldığı ve İsrail’in sorumlu tutulduğu saldırıların ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde pager ve şüpheli iletişim cihazlarını patlatmaktadır." denildi.

Açıklamada, vatandaşların patlamaların olduğu yerlerden uzak durmaları ve herhangi bir şüpheli cihazı bildirmeleri de talep edildi.

Lübnan ordusu dün yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı çukurda kontrollü biçimde patlatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü de Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanında faaliyet gösteren şirketlere, uçaklarında "pager" çağrı cihazı veya "walkie-talkie" türü telsiz cihazlarının taşınmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.

Kartlı harcamalar yüzde 78 arttıKartlı harcamalar yüzde 78 arttıEkonomi
lübnan israil hizbullah
Günün Manşetleri
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da nokta operasyon
İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı
Irak'ın Kuzeyine hava harekâtı
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu
İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor
KIZILELMA PT-3 bir testi daha başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti
Çok Okunanlar
8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri 8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri
Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama
MİT'ten Gara'da nokta operasyon MİT'ten Gara'da nokta operasyon