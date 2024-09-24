Lübnan'da can kaybı 492'ye yükseldi! İsrail'in saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim giderek büyüyor. İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı da hedef alarak düzenlediği saldırılarda acı bilanço her geçen saat artıyor.

İsrail'in dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a yönelik yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılardaki son durumla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 35'i çocuk, 58'i kadın olmak üzere 492 kişinin yaşamını yitirdiği, 1645 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.