Lübnan'ın güneyinde 2 Hizbullah mensubu İsrail tarafından öldürüldü

Lübnan Hizbullahı, İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma yaşandığını duyurdu. Çatışmada 2 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde 2 Hizbullah mensubu İsrail tarafından öldürüldü
Lübnan'ın güneyinde 2 Hizbullah mensubu İsrail tarafından öldürüldü
Editör: Uğur Çam

İsrail'in Gazze saldırıları sürerken, Lübnan cephesinde de çatışmalar devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık, Lübnan Hizbullahı direnişe devam ediyor. Son olarak İsrail ile Lübnan güneyinde gerçekleşen çatışmalara dair yazılı açıklama yapan Lübnan Hizbullahı, çatışmalarda 2 mensubunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'in kayıplarına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Son açıklamayla İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükselmiş oldu. Ayrıca çatışmalarda 56 Lübnanlı sivil, diğer örgütlere mensup 43 kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise, 7 sivil ile 12 İsrail askeri öldü. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # Lübnan Hizbullahı
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