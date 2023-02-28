Macaristan Başbakanı Orban: "TürkAkım’a da saldırırlarsa bu sefer ucuz atlatamayacaklar"

Macaristan parlamentosuna konuşan Orban Kuzey Akım'daki yaşanan patlamaların te rör saldırısı olduğunu vurguladı. Orban ayrıca "TürkAkım’a da saldırırlarsa bu sefer ucuz atlatamayacaklar" ifadelerini kullandı:

- Macaristan’a doğalgaz sağlayan güney boru hattının Macar ekonomisi için itici güç haline geldiğini hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi meydana gelen Kuzey Akım’daki patlama bir terör saldırısıydı. Her kim yaptıysa bu bir terör eylemiydi. Bunu, sırf Rusya'dan gelen gazın Avrupa'ya ulaşmasını engellemek için kuzeyde yaptılarsa aynısını güneyde de yapabilirler. Sırbistan’la birlikte, bunu TürkAkım'da da yaparlarsa şimdi Kuzey Akım’daki patlama olayında olduğu gibi ucuz atlatamayacaklar, örtbas edemeyecekler.