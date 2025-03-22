Macaristan Başbakanı Orban:'dan Ukrayna açıklaması: "Herkes, bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor"

Daha önce de Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyelik sürecine ve milyarlarca euroluk askeri desteğe karşı çıkan Macaristan Başbakanı Orban "Herkes, savaşın kaybedildiğini görebiliyor" dedi. Ukrayna'nın, AB üyeliğine şiddetle karşı çıkan Orban "birlik için ekonomik felaket olur" ifadelerini kullandı.

Orban, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin birliğe maliyetinin çok büyük olacağını ve AB’nin böyle bir maliyeti karşılayacak finansal kaynağa sahip olmadığını söyledi. Orban, "Avrupa Komisyonu, bu amaçla AB ülkelerinin borçlanmasını öneriyor fakat durum, Covid-19 pandemisi sırasında ekonomiyi canlandırmak için kullanılan kredilerin yaklaşan faiz ödemeleri nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor" diye konuştu.

"ÜÇ YILDIR UKRAYNA’YA SİLAH DA PARA DA GÖNDERMEDİK"

Yeni krediler alınmasının kötü bir fikir olduğunu ifade eden Orban, "Daha evvel alınan devasa bir kredinin geri ödemesi yaklaşıyor. 2027-28 yıllarında hem faiz hem anapara ödemeleri yapılacak. Hesaplamalara göre bu, AB bütçesinin yüzde 20’sini tüketecek" ifadelerini kullandı.

Brüksel’in Ukrayna’ya daha fazla mali ve askeri yardım çağrılarını da eleştiren Orban, Macaristan’ın kendi ulusal çıkarlarını korumak durumunda olduğunu belirterek, "Üç yıldır Ukrayna’ya silah da para da göndermedik" şeklinde konuştu.

"HERKES, BU SAVAŞIN KAYBEDİLDİĞİNİ GÖREBİLİYOR"

AB’de Ukrayna’daki savaşın devam etmesine yönelik desteğin eskisi kadar güçlü olmadığını vurgulayan Macaristan Başbakanı, "Herkes, bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor. Savaşa müdahil olmak, kötü bir karardı" dedi.

MACARİSTAN, UKRAYNA’YA İLİŞKİN BİLDİRİYİ YİNE VETO ETTİ

Macaristan, dün AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel’de bir araya geldiği zirvede Ukrayna’ya ilişkin bildiriyi bir kez daha veto etmişti. Veto edilen sonuç bildirisinde Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyelik süreci ve milyarlarca euroluk askeri desteğe ilişkin ifadeler bulunuyordu.