Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasından sonra gözler Macaristan'ın ne yapacağına çevrilmişti. Macaristan Parlementosu, İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı.

Oylamadan sonra İsveç Başbakanı Ulf Kristersson açıklama yaptı. Kristersson, ""NATO'da sorumluluğumuzu almaya hazırız." dedi. NATO Genel Sekreteri de bir açıklama yaptı. Stoltenberg Macaristan'ın kararını mutlulukla karşıladı. Stoltenberg, ""İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli hale getirecek." ifadelerini kullandı.

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