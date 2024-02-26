Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı.

Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
Editör: Uğur Çam
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Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasından sonra gözler Macaristan'ın ne yapacağına çevrilmişti. Macaristan Parlementosu, İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. 

Oylamadan sonra İsveç Başbakanı Ulf Kristersson açıklama yaptı. Kristersson, ""NATO'da sorumluluğumuzu almaya hazırız." dedi. NATO Genel Sekreteri de bir açıklama yaptı. Stoltenberg Macaristan'ın kararını mutlulukla karşıladı. Stoltenberg, ""İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli hale getirecek." ifadelerini kullandı. 

Ayrıntılar geliyor...

# macaristan # isveç # nato
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