Macron ve Rutte İsrail'e Gidecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte'nin Pazartesi ve Salı günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu

Macron ve Rutte İsrail'e Gidecek
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Macron ve Rutte İsrail'e gidiyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte, İsrail'e gidiyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu bugün Batılı liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın acımasız terörüne karşı kendini savunma hakkına verdikleri destekten dolayı liderlere teşekkür etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail'e gelecek ve Başbakan Netanyahu ile görüşecek" denildi. 

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail'e gidecek.

# israil # filistin # Macron
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