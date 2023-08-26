Madagaskar'da izdiham! 12 can kaybı 80 yaralı

Madagaskar'da düzenlenen Hint Okyanusu Ada Oyunları’nın açılış töreninde çıkan izdiham sonucu 12 kişi hayatını kaybetti 80 kişi yaralandı.

Madagaskar'da izdiham! 12 can kaybı 80 yaralı
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Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'daki Mahamasina Stadyumu’nda gerçekleştirilen Hint Okyanusu Ada Oyunları’nın açılış töreni faciaya sahne oldu. Etkinliği izlemeye gelen kalabalığın stadyuma girdiği sırada izdiham çıktı. Madagaskar Başbakanı Christian Ntsay, en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı. Stadyumda bulunan Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, bunun "trajik bir olay" olduğunu ifade ederek 1 dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.


Öte yandan, 1977'de başlayan Hint Okyanusu Ada Oyunları, Komorlar, Madagaskar, Mauritius, Reunion, Seyşeller ve Maldivler’in katılımıyla 4 yılda bir düzenleniyor. Yaklaşık 41 bin kişilik kapasitesi bulunan Mahamasina Stadyumu düzenli olarak dev spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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