Maduro'dan ABD ve ABD'ye İsrail tepkisi! "Bu cinayetin suç ortaklarıdır"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, haftalık basın toplantısında konuştu. Maduro, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını belirtti. ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösteren Maduro, "ABD ve AB, ellerindeki güce rağmen bu katliamı durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Bana göre onlar, bu cinayetlerin suç ortaklarıdır." ifadesini kullandı.

MADURO'DAN İSRAİL KATLİAMLARINA TEPKİ

Maduro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını tanımadığını vurgulayarak, "Müslüman ve Hristiyan çocukları bombalıyor, hukuk onun umrunda değil. Netanyahu, bu çağın Herodes'idir. ABD ne yapıyor? Peki Avrupa ne diyor? Sessiz kalıyorlar. Soykırım sessizliği... Hitler zamanından bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan biri yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro'nun Netanyahu'yu benzettiği Herodes, tarihte Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanmıştı. Hz. İsa'nın doğum haberini alınca, tahtını korumak için Beytüllahim'de 2 yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini verdi.