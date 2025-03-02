Mehmet Perinçek: Kiev rejiminin ve Zelenskiy'in içine düştüğü bu durumdan herkes ders çıkartmalı

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bütün dünyanın gözü önünde yaşanan gerginliği Doç. Dr. Mehmet Perinçek Sputnik'e değerlendirdi. Mehmet Perinçek, "Emperyalist devletlerin kullan-at politikası açısından çok çarpıcı bir örnek. Kiev rejiminin ve Zelenskiy'in içine düştüğü bu durumdan herkes ders çıkartmalıdır." dedi.

'KİEV REJİMİNİN İRADESİ YOK'

“Bu savaşın başından beri zaten hep şunu ifade ediyorduk, bu savaş Ukrayna ile Rusya arasında değil, Rusya ile NATO arasında, kollektif batı arasında, Atlantik kamp arasında" olduğunun altını çizen Perinçek şunları söyledi:

Burada Ukrayna'nın, Kiev rejiminin herhangi bir iradesi olmadığını, sadece Atlantikçilerin elinde Rusya'ya ve tüm Avrasya'ya karşı bir üst, alet olduklarını söylüyorduk. Bu Beyaz Saray'da görüşme de aslında iki eşit güç arasında değil, efendiyle onun enstrümanı, bir aleti arasındaki bir görüşmeyi bize göstermektedir. Dolayısıyla Kiev rejiminin olmayan iradesi ileriki dönemde de yeni bir dünya kurulurken ve Ukrayna meselesinde de özelinde tabii hiçbir şekilde rol oynamayacaktır. Bundan tabii ders çıkarılmalıdır. Emperyalist devletlerin planlarında rol oynayan hükümetlerin veya muhalefet örgütlerinin hatta terör örgütlerinin eninde sonunda düşecekleri durumu bize göstermektedir”.

'KULLAN-AT POLİTİKASINDAN ÇARPICI BİR ÖRNEK'

Beyaz Saray'daki görüşme ve ortaya çıkan tablo aslında emperyalist devletlerin kullan-at politikası açısından çok çarpıcı bir örnek. Aslında Ukrayna'nın Kiev rejiminin ve Zelenskiy'in içine düştüğü bu durumdan herkes ders çıkartmalıdır. İlk önce emperyalist devletlerin planlarında rol oynayan hükümetler, ülkelerine ve halklarına büyük zarar vermektedir. Onları komşularıyla düşman hale getirmekte, çatıştırmakta ve sonrasında da yükselen Avrasya döneminde de ciddi bir hezimete düşürmektedir. Emperyalist devletlerde bu enstrümanlarını kullanırlar, kullandıktan sonra ömürleri tükenince de buruşturup bir kenara atarlar.

‘TÜRKİYE DE DERS ÇIKARMALIDIR’

Türkiye'de bundan ders çıkarmalıdır. Türk hükümeti Suriye politikalarıyla, Ukrayna politikalarıyla iyice Atlantik çizgisine giren bir politika izlemiştir. Bu politikalar Türkiye'nin gerçek müttefikleriyle İran'la, Rusya'yla ve Çin'le arasına soğukluk sokmuştur. Ama Batı çizgisinde, Atlantik çizgisinde ilerlemek Türkiye'ye de çok büyük zararlar verecektir. Türkiye'nin de tabii dediğimiz gibi ders çıkartması gerekiyor. Emperyalist politikalar, Atlantik güdümlü politikaları uygulamak sonuç olarak büyük bir hezimetle sonuçlanacaktır. Beyaz Saray'daki tablo Batı devletlerine Emperyalist güçlere güvenilmemesi gerektiğini de bize göstermektedir.

Kaynak: Sputnik - anlatilaninotesi.com.tr