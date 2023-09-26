Meksika'da İki Uçak Çarpıştı! Feci Kazada Ölüler Var

Meksika'da iki özel yolcu uçağı çarpıştı! Kazanın ardından uçaklar alev alırken biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da İki Uçak Çarpıştı! Feci Kazada Ölüler Var

Meksika'da korkunç bir uçak kazası meydana geldi. Kazanın adresi Durango eyaleti oldu. Kazaya ilişkin detayları eyalet yetkilileri açıkladı.

İki Özel Yolcu Uçağı Çarpıştı!

Yapılan açıklamaya göre kazanın yerel saatle dün sabah saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Kazada biri kalkış, diğeri iniş yapan iki özel uçağın çarpıştığı ifade edildi.

Kazanın ardından her iki uçağın da alev aldığı açıklanırken kazada biri çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kazaya karışan her iki özel uçağın da Cessna marka hafif uçak olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.

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