Meksika'da kavurucu sıcaklar can alıyor! 37 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası ölümleri de beraberinde getiriyor. Haziran ayında etkili olan aşırı sıcaklar, 37 kişinin ölümüne neden oldu.
Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika, son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşıyor.
Etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde 426 kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ulusal Meteoroloji Servisi, ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurdu.
Uzmanlar kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.
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