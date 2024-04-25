Meyve üretiminde öne çıkan ülkeler! Türkiye bakın kaçıncı sırada

GeeksforGeeks'in Mart 2024 raporuna göre meyve üretiminde öne çıkan ülkeler belirlendi. Türkiye sıralamada kaçıncı oldu? İşte meyve üretiminde öne çıkan ülkeler...

Meyve üretiminde öne çıkan ülkeler! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Meyve üretiminde öne çıkan ülkeler! Türkiye bakın kaçıncı sırada
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GeeksforGeeks'in yayımladığı son verilere göre meyve üretiminde öne çıkan ülkeler belli oldu. Meyve üretiminde ilk sırada yer alan ülke yıllık 253,9 milyon ton ile Çin oldu. Hindistan da yıllık 107,9 milyon ton meyve üretimi ile ikinci sırada yer alıyor. İşte Türkiye'nin meyve üretimindeki dünyadaki yeri ve sıralamanın devamı...

MEYVE ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Meyve üretiminde öne çıkan ülkeler

GeeksforGeeks Mar 2024 raporuna göre meyve üretiminde öne çıkan ülkeler şu şekildedir;

1. Çin: yıllık 253,9 milyon ton

2. Hindistan: yıllık 107,9 milyon ton

3. Brezilya: Yıllık 39,8 milyon ton

4. Türkiye: Yıllık 25 milyon ton

5. Meksika 23,7 milyon ton,

Meyve üretiminde öne çıkan ülkeler! Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim : 2

6. Endonezya 23,6 milyon ton,

7. Amerika Birleşik Devletleri 22,6 milyon ton

8. İspanya 19 milyon ton

9. İtalya 17,2 milyon ton,

10. Filipinler 16,7 milyon ton üretim

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