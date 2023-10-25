Mısır Sağlık Bakanı AFAD ve Kızılay Başkanlarıyla “Gazze İçin İnsani Yardımları” Görüştü

Gazze Şeridi için planlanan insani yardım meselesinin ele alındığı görüşmede konuşan Mısırlı Bakan Abdulgaffar, “Türkiye ve Mısır, Filistin’e karşı aynı sorumluluk ve duyguya sahip.” dedi.

Gazze’den tedavi edilmek üzere yaralı kabul etmeye veya ihtiyaç duyulduğu takdirde Gazze’de de tıbbi hizmet verebileceklerini ifade eden Abdulgaffar, “Tüm bunları yapmak için diğer taraftan bazı onaylara ihtiyacımız var. Elimizde imkanların olmasına rağmen bu hizmetleri verememek acı verici bir durum. Diğer taraf (İsrail) yaralıların çıkışına izin vermiyor.” ifadelerini kullandı.

Bölgede çoğu insanın elinde yeterli miktarda yakıt ve su olmadığını hatırlatan Abdulgaffar, Gazze’ye gerekli desteğin sağlanabilmesine yönelik Mısır, İsrail ve uluslararası toplum arasındaki diplomasi trafiğinin başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini kaydetti.

AFAD ve Kızılay başkanları, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar yaptıkları görüşmenin ardından başkent Kahire’deki Birleşmiş Milletlerin (BM) Mısır Temsilcisi Elena Panova ile de bir araya geldi.

Dün Kahire’ye gelen AFAD ve Kızılay heyetlerinin yarın da Mısır’da temaslarını sürdürmesi bekleniyor.