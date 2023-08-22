Mısır'da petrol keşfi! Dünya ticaretini etkileyecek bölgede

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı Süveyş Kanalı'nda yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Mısır'da petrol keşfi! Dünya ticaretini etkileyecek bölgede

Mısır, Süveyş kanalında uzun süredir gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda büyük bir petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

MISIR ENERJİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı uluslararası enerji şirketi "Cheiron"un Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde yeni bir petrol sahası bulduğu belirtildi.

Açıklamada, ortaya çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu kaydedilirken miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, 12 Şubat'ta Mısır Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracatının 2022’de yüzde 41 arttığını ifade etmiş, 2025 yılına kadar 300 doğal gaz ve petrol kuyusu açmayı planladıklarını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# petrol # mısır # Süveyş Kanalı
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