Mısır'dan Tahıl Koridoru Anlaşması üzerine açıklama geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, tahıl koridoru anlaşmasının yeniden sağlanması için mutabakata dayalı bir çözüm beklediklerini söyledi.

Sisi, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Afrika-Rusya Zirvesi'nde konuştu.

Moskova'nın askıya aldığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin Sisi şu değerlendirmeleri yaptı:

- Tahıl Koridoru Anlaşması'nda mutabakata dayalı bir çözümü sabırsızlıkla bekliyoruz.

Herkesin çıkar ve taleplerinin dikkate alındığında bu anlaşmayla tahıl fiyatlarındaki artışın önüne geçilebileceğini söyleyen Sisi, Afrika kıtası başta olmak üzere az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına işaret ederek tahıl koridoru anlaşması için arabuluculuk yönündeki arzularını dile getirdi.

Dünyadaki mevcut koşulların Afrika ülkelerini büyük zorluklarla karşı karşıya getirdiğini söyleyen Sisi, şunları kaydetti:

- Bu zorluklar da Afrika kıtasının güvenliğini ve gelecek nesillerin haklarını tehdit ediyor. Afrika ülkeleri, egemen devletler olarak barış ve güvenliklerini güçlendirerek kendilerini çekişmelerden uzak tutmaya çalıştıkları gibi halkları için sürdürülebilir kalkınmanın yollarını arıyor. Afrika'nın bu krizi aşmasına yardımcı olacak fiyatlarla gıda ve gübre tedariki için acil çözümler bulunmalıdır.

Uluslararası hukukun dışına çıkılarak bazı ülkelere yönelik "yasa dışı" yaptırımları kınayan Sisi, çekişmelere yönelik çözümlerin krizlerin nedenleri göz önünde bulundurularak Birleşmiş Milletlerin (BM) sözleşmelerine dayalı olması gerektiğini ifade etti.

Sisi ayrıca Mısır'ın Rusya ile stratejik ortaklığını derinleştirme çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

St. Petersburg'da ikincisi düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'ne çok sayıda Afrikalı lider katıldı.

Zirveyle Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada alınan notlar dikkatleri çekti.