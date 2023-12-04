MİT'ten MOSSAD'a Uyarı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazdı.



Haberde, İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddiası yer aldı.



İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in Direktörü Ronen Bar da İsrail devlet televizyonuna "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı oldukları açıklaması yapmıştı.



Suikast planı haberlerine Ankara'dan açıklama geldi. Türk İstihbarat birimleri, İsrailli muhataplarını uyardı.



İstihbarat yetkilileri, hiçbir ülkenin servisinin Türkiye’de bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurgularken, İsrail’e “sonuçları ciddi olur” uyarısı yaptı.