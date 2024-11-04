Moldova'da seçim sonuçları belli oldu

Moldova’da seçimler yapıldı. Seçimleri Avrupa Birliği ile entegrasyonu savunan mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu kazandı. Sandu ilk açıklamasında düşman yabancı ülkelerin seçime müdahale ettiğini savundu. Moldova Polisinin, "Rusya'dan Belarus'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye yapılan hava taşımacılığı faaliyetleriyle ilgili kanıt arayışında olduğu açıklandı.Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu en çok oyu alarak ikinci kez seçildi.



Sandu’nun rakibi ise Sosyalist Parti’nin adayı Gagavuz Türkü Aleksandr Stoyanoglo idi.



Sandu oyların yüzde 55’ini alırken Stoyanoglo’nun oyları yüzde 45’te kaldı.



Seçimlerin ilk turunda aynı zamanda referandum da yapılmış, Avrupa Birliği'ne katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılması oylanmıştı. Moldova genelinde anayasa değişikliği için seçmenlerin yüzde 50,35'i "evet", yüzde 49,65'i "hayır" oyu vermişti.



Merkezi hükümet ile sorunlar yaşayan, Rusya ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip özerk Gagavuzya Cumhuriyeti’nde ise seçmenlerin yüzde 95’i Avrupa Birliği’ne katılım için anayasa değişikliğine “hayır” oyu kullanmıştı.



Öte yandan seçimleri kazanan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülke dışından düşman güçlerin seçimlere müdahale ettiğini, ülkesinin eşi benzeri görülmemiş bir saldırı altında olduğunu iddia etti.



Moldova polisi ise ülkenin seçim kanununa göre kayıt dışı olan seçmenlerin ülke içinden ve yurt dışından oy verme merkezlerine organize bir şekilde taşındığına dair "makul kanıtlara" sahip olduklarını açıkladı. Polis, "Rusya'dan Belarus, Azerbaycan ve Türkiye'ye yapılan hava taşımacılığı faaliyetleriyle ilgili kanıtları araştırdıklarını ve kaydettiklerini" açıkladı.