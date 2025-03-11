Moskova’da alarm: Rusya’ya yoğun İHA saldırısı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece boyunca Rus topraklarına yoğun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri 337 İHA’yı düşürdü.

Düşürülen İHA’ların bölgelere göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

Moskova: 91 İHA

Kursk: 126 İHA

Bryansk: 38 İHA

Belgorod: 25 İHA

Ryazan: 22 İHA

Kaluga: 10 İHA

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıların halen devam ettiğini ve şehirde alarm durumunun sürdüğünü belirtti.

MOSKOVA'YA YÖNELİK EN BÜYÜK SALDIRILARDAN BİRİ

Ukrayna savaşının başından bu yana Moskova’ya düzenlenen en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirilen bu saldırılarda, şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırıların, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu’nun Moskova ziyaretiyle bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu’nun Ukrayna İHA’larının düşürüldüğü noktaya götürüldüğü duyuruldu. Bakanlık, bu ziyaretin saldırılarla ilgili yerinde değerlendirme yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

"BU SALDIRI TESADÜF DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, saldırının AGİT Genel Sekreteri’nin Moskova ziyaretine denk gelmesinin bir tesadüf olmadığını savundu.

Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yüksek seviyeli yabancı delegasyonların Moskova'yı ziyareti sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne (VSU) ait İHA'larla saldırılar düzenlenmesi yeni bir durum değil. Nitekim, bu gece de Kiev rejimi, AGİT Genel Sekreterinin başkente geldiği sırada Moskova'ya insansız hava araçları yönlendirdi."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 11 Mart’ta AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile Moskova’da görüşeceğini daha önce duyurmuştu. Ancak son yaşanan saldırıların bu görüşme üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.