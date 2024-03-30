Moskova'da saldırı girişimi önlendi



Moskova'da 144 kişinin öldüğü terör saldırısının yankıları sürerken Rusya, yeni bir saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.



Rus güvenlik yetkilileri, Stavropol bölgesinde kalabalık bir etkinliği hedef almaya hazırlanan 3 kişinin, patlayıcı madde ile yakalandığını açıkladı.



Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükselirken, Rus haber ajansı Sputnik, terör saldırısında kullanıldığından şüphelenilen kripto cüzdana ulaşıldığını yazdı.



Sputnik'in haberine göre, söz konusu kripto cüzdanın DEAŞ’ın Horasan koluyla bağlantılı 'Tronscan' adlı Telegram hesabında 13 Mart’ta aktif edildi. Terör saldırısının yaşandığı 22 Mart’ta, 325, 550, 550 ve 1100 dolar olmak üzere toplam dört fon girişi ve çıkışı oldu. Saldırı sonrası ise kripto cüzdandaki aktivite durdu.



Saldırıyı düzenleyen teröristlerden Faridun Şamsiddin, ifadesinde saldırı için yarım milyon ruble vaat edildiğini ve yaklaşık yarısının gönderildiğini itiraf etmişti.



Öte yandan, Moskova'daki terör saldırısının yaşandığı 'Crocus City Hall'da anma töreni yapıldı. Törene, Türkiye Büyükelçisi Tanju Bilgiç de katıldı. Bilgiç, saldınının yaşandığı yere 'Türkiye Büyükelçiliği' yazan bir çiçek bıraktı.



Türkiye Moskova Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda,

"Terörün her türlüsünü lanetliyor, Rusya halkına ve Rus hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.