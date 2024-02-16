Münih Güvenlik Konferansı başladı. Konferans bu yıl 100'den fazla ülkeden siyaset, savunma ve teknoloji liderlerini bir araya getirecek.

KONFERANS BATI HEGEMONYASININ BİR ARACI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Bu yıl konferans Rusya-Ukrayna ve Filistin-İsrail çatışmalarına odaklanıyor.18 Şubat'a kadar devam edecek etkinliğe Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.

Konferans için Almanya'ya giden Bakan Hakan Fidan burada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın da konferansta mevkidaşlarıyla istihbarat diplomasisi bağlamında ikili temaslarda bulunacak.