Münih Güvenlik Konferansı başladı

Münih Güvenlik Konferansı Almanya'da başladı. Bu yıl Rusya-Ukrayna ve Filistin-İsrail çatışmalarına odaklanan konferansa Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılıyor.

Münih Güvenlik Konferansı başladı
Editör: Kıvanç Özdal
Son Güncelleme:

Münih Güvenlik Konferansı başladı. Konferans bu yıl 100'den fazla ülkeden siyaset, savunma ve teknoloji liderlerini bir araya getirecek.

KONFERANS BATI HEGEMONYASININ BİR ARACI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Bu yıl konferans Rusya-Ukrayna ve Filistin-İsrail çatışmalarına odaklanıyor.18 Şubat'a kadar devam edecek etkinliğe Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.

Konferans için Almanya'ya giden Bakan Hakan Fidan burada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın da konferansta mevkidaşlarıyla istihbarat diplomasisi bağlamında ikili temaslarda bulunacak.

# rusya # israil # Ukrayna # filistin # münih
Çok Okunanlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı
Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı
Toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi
Toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
Öne Çıkanlar Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, resmi adaylık başvurusunu yapıyor #Canlı Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, resmi adaylık başvurusunu yapıyor #Canlı Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir! Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!