Myanmar'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 2 bin 56’ya ulaştı

Myanmar, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. 28 Mart’ta ülkenin orta kesiminde, Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem, büyük yıkıma yol açtı. Depremin ardından yapılan açıklamalarda, can kaybının 2 bin 56’ya ulaştığı, yaralı sayısının ise 3 bin 900’e yaklaştığı belirtildi.

Yetkililer, deprem bölgesinde halen 270 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları çıkarmak için zamana karşı yarışırken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Özellikle kırsal kesimlerde birçok köyde büyük yıkım yaşandığı ve bazı bölgelere ulaşımda ciddi zorluklar olduğu bildirildi.

DEPREM TAYLAND'A DA SIÇRADI

Şiddetli sarsıntılar Myanmar’ın sınır komşusu Tayland’da da hissedildi. Başkent Bangkok’ta en az 17 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Ayrıca, 83 kişinin kayıp olduğu açıklandı.