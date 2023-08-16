Myanmar'da toprak kayması! 32 kişi can verdi
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde toprak kayması meydana geldi. Dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip maden ocağını da içine alan bölgede 13 Ağustos'ta meydana gelen heyelanda 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde toprak kayması gerçekleşmişti. Dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip Myanmar'ın kuzeyindeki maden ocağını da içine alan bölgedeki toprak kayması 13 Ağustos tarihinde yerel saatle 15.30 civarında meydana gelmişti.
Hpakant bölgesi itfaiyesi yetkililerinden Sa Tay Za, heyelandaki can kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Za, madende çalıştıkları sırada toprak kayması sonucu göle sürüklendiği belirtilen 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.
Güvenlik endişesiyle adını vermek istemeyen arama kurtarma yetkilisi, Hpakant'taki madende çalışan 30'dan fazla işçinin toprak kayması sonucu göle sürüklendiğini belirtmişti.
Kaybolan madenciler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkili, yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını söylemişti.
BÖLGEDEKİ İLK KAZA DEĞİL
Hpakant'daki maden ocağında 2020'de meydana gelen kazada çoğu göçmen 160'dan fazla işçi, Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Maden ocaklarındaki kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Myanmar, küresel çaptaki yeşim üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı