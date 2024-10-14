NATO'dan nükleer tatbikat! İki hafta süreceği açıklandı

NATO, her yıl düzenlediği nükleer tatbikat "Steadfast Noon"un başladığını duyurdu. NATO'dan yapılan açıklamada, 60'tan fazla uçağın katılacağı tatbikatın iki hafta süreceği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
NATO'dan nükleer tatbikat! İki hafta süreceği açıklandı
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NATO, her yıl düzenli olarak ekim ayında gerçekleştirdiği nükleer tatbikat "Steadfast Noon" ile ilgili açıklama yaptı. NATO, bu yıl Belçika ve Hollanda'nın ev sahipliğinde yapılacak tatbikatın başladığını duyurdu.

İki hafta süreceği açıklanan tatbikata 60'tan fazla uçağın katılacağı belirtildi.

Batı Avrupa üzerinde eğitim uçuşlarının yapılacağı tatbikat kapsamında ABD'nin nükleer füze taşıyabilen savaş uçakları da bulunacak.

Açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Nükleer caydırıcılık, müttefik güvenliğinin temel taşıdır. Steadfast Noon, İttifak'ın nükleer caydırıcılığının önemli bir testidir. NATO'nun tüm müttefikleri koruyacağı ve savunacağı yönündeki her düşmana net bir mesaj gönderiyor." değerlendirmesine yer verildi.

NATO'nun bu yılki nükleer tatbikatı, ev sahibi ülkeler Belçika ve Hollanda üzerinden, Danimarka, İngiltere ve Kuzey Denizi üzerindeki hava sahasında uçuşları içeriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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