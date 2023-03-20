NATO’dan Türkiye'ye Finlandiya mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, üçlü görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “TBMM'nin onay konusunda hızlı bir karar almasını temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

Finlandiya ve İsveç’in birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunduklarını ve tüm NATO müttefiklerinin geçen yılki zirvede bu iki ülkeyi ittifaka davet ettiğini hatırlatan Stoltenberg, “Finlandiya'nın onayını tamamlama konusunda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve çok çalışmaya devam edeceğiz. İsveç'in de yakın gelecekte tam üye olmasını sağlamak en önemli öncelik olacak." diye konuştu.

Stoltenberg,"Bunun tam tersi oluyor. Avrupa'da daha fazla NATO olacak. Hem Finlandiya hem de İsveç'in tam üye olmak için başvurmuş ve davet edilmiş olması bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in şimdiden, başvurudan önceki pozisyonundan çok daha iyi bir konumda bulunduklarını, bunun da söz konusu ülkelerin davet edildiklerinde NATO ile ilişkilerinde "yeni bir statü" elde etmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Stoltenberg, iki ülkenin de NATO’ya tam üye olmasını dört gözle beklediğinin altını çizdi.

"İSVEÇ'İ EN YAKIN ORTAĞIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde verilen destek için Stoltenberg'e teşekkür ederek, "Sanırım çabalarımız gerçekten takdir ediliyor. Geçen hafta Ankara'yı ziyaret ettik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başvurumuzun onaylanmak üzere TBMM'ye gönderileceği taahhüdünü duyduk." ifadesini kullandı.

Haavisto, Türkiye'nin kararını büyük memnuniyetle karşıladıklarını ve Macaristan parlamentosundan da onay beklediklerini vurguladı.

Türkiye ve Macaristan'ın onayıyla sürecin daha da hızlanacağının altını çizen Haavisto, "İsveç'i en yakın ortağımız olarak görüyoruz. NATO üyeliğine birlikte başvurduk. Temmuzda Vilnius'ta düzenlenecek zirveye üye ülkeler olarak girmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliğini, İsveç de birliğin bir parçası olana kadar "tamamlanmış" görmediklerini belirterek, "Finlandiyalılar güvenlik odaklı insanlardır ve başvuru sürecinde güvenliğimizi garanti eden ülkelere çok müteşekkiriz." dedi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de ülkesinin NATO üyeliği konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını anımsatarak, "Tabii ki İsveç'in de aynı anda üye olacağını umduk ama şimdi bu mümkün değil. Ne kadar erken o kadar iyi. Bu yüzden İsveç'in mümkün olan en kısa sürede üye olması için çok çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaikkonen, Finlandiya'nın güçlü bir savunma altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlıyoruz. Bu bir 'kazan-kazan' durumu. Hem NATO hem de Finlandiya kazanıyor. Bu, İsveç için de geçerli." ifadelerini kullandı.