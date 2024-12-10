Netanyahu için kritik gün: Mahkeme salonunda hesap zamanı!

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında ifade vermek üzere hakim karşısına çıkıyor.

Sude İnak Sude İnak
Netanyahu için kritik gün: Mahkeme salonunda hesap zamanı!
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Netanyahu, avukatları aracılığıyla yaptığı erteleme talebinin reddedilmesinin ardından hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan davanın duruşması için Tel Aviv Bölge Mahkemesine geldi.

Başbakan Netanyahu'ya destek vermek için mahkemeye çok sayıda milletvekili ve bakanın da geldiği görüldü. Adliye binası önü, Netanyahu destekçileri ile karşıtlarının ayrı ayrı düzenlediği protestolara sahne oluyor.

İsrailli esir yakınları da Netanyahu'yu protesto etmek için mahkeme binasının girişinde toplanırken, ellerinde Gazze’de esir tutulan yakınlarının fotoğrafları ve Netanyahu’yu suçlayan pankartlar taşıyor.

Gazze'de ölen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi Maayan Sherman'ın da "Netanyahu yüzünden kaçırıldı. Netanyahu tarafından öldürüldü." yazılı pankart taşıdığı görüldü.

Mahkeme binasının girişinin her iki yanında ayrı ayrı toplanan grupların olası taşkınlığına müdahale için polis birlikleri hazır bekliyor.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek de yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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