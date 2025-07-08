Netanyahu Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini söyledi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington’a gitti. Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Netanyahu Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini söyledi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Netanyahu Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini söyledi
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Netanyahu, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Görüşmenin ardından Trump ile Netanyahu, Filistin, Suriye ve İran konularında konuştu. Netanyahu, Gazzelileri sürgün etme planıyla ilgili "Ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Burası bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli." şeklinde konuştu. Trump da komşu ülkelerin Filistinlileri kabul etmeye istekli olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etti.

İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkileri tesis eden İbrahim anlaşmaları konusunda ise Netanyahu, “Başkan Trump'ın liderliğinde tüm Orta Doğu ile aramızda barış sağlayabiliriz ve tüm komşularımızı kapsayacak çok geniş bir barış tesis edebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Suriye'ye yönelik yaptırımları Netanyahu'nun isteği üzerine kaldırdığını söyledi.

"Doğru zaman geldiğinde İran'a yaptırımları da kaldırmak istediğini" belirten Trump, “İran ile görüşmeleri planladık” dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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