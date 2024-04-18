Netanyahu'dan açıklama: "Bölünme hemen sona ermeli çünkü varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıyayız"

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv'de düzenlediği forumda konuşan Netanyahu, "Bölünme hemen sona ermeli çünkü varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Böyle bir tehlike varsa güçler parçalanmaz, birleştirilir." ifadesini kullandı.

Tel Aviv'in, "Gazze'deki terör eksenini yenilgiye uğratma, İsrailli esirleri kurtarma ve İran'ın temsil ettiği büyük tehdidi savuşturmaya" kararlı olduğunu kaydeden Netanyahu, "Bunlar çok büyük görevler ve kararlılık ve birlik olmayı gerektiriyor." diye konuştu.

İsrail Savaş Kabinesinin, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.

Hamas Hareketi cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi de, Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.