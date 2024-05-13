Netanyahu'nun şartları belli oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu, açıklamasında HAMAS’ın kabul ettiği ancak İsrail tarafından reddedilen ateşkes ve esir takası anlaşmasının gölgesinde HAMAS silah bırakırsa İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

ŞARTLARIMIZ OLURSA SAVAŞ YARIN BİTER

Netanyahu, "HAMAS silah bırakır, teslim olur ve de esirleri teslim ederse, savaş yarın bitebilir. (HAMAS liderliğinin) Sürgüne gitme seçeneği hala geçerli, her zaman tartışabiliriz ama en önemli konu teslim olmak. Eğer silah bırakırlarsa, savaş biter." ifadesini kullandı.