Netanyahu'ya istifa çağrısı

BM ateşkes kararına rağmen Gazze'nin Refah'ı vurulurken İsrailliler yine meydanlardaydı. On binlerce kişi Tel Aviv, Hayfa, Kayserya başta olmak üzere onlarca noktada eylem yaptı. İsraillilerin erken seçim çağrısına eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid de destek verdi.

Netanyahu'ya istifa çağrısı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Netanyahu yönetimine istifa baskısı artıyor. İsrail ordusu Ramazan demeden Gazze'yi bombalarken halk meydanlarda erken seçim çağrısı yapıyor.

Tel Aviv'de binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifasını istedi.

Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da eylemler vardı.

Tel Aviv'de eylemlerin ana noktası yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Kaplan Caddesi ile Menachem Begin Caddesi'nin kesişimine Netanyahu'nun yüzünün olduğu ve "Suç Bakanı" yazan büyük bir pankart asıldı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Savunma Bakanlığının önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi. Polisin müdahalesine karşı yoldaki araçların arasına karışan protestoculara tazyikli su ile müdahale edildi. Otoyola atlı polisler de indi.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid de hükümeti başarısızlıkla suçladı. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin gitmesi gerektiğini belirterek, "hemen seçim" çağrısı yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # netanyahu # filistin
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