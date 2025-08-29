New York Times Genel Yayın Yönetmeni’ne protesto: Evinin önüne kırmızı boya döküldü

ABD’nin New York kentinde New York Times Genel Yayın Yönetmeni Joe Kahn protesto edildi.

Edinilen bilgilere göre Manhattan’ın Greenwich Village semtinde bulunan evinin önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırmızı boya döküldü. Filistin yanlısı protestocu olduğu belirtilen kişi, binanın girişine “Joe Kahn Yalan Söylüyor, Gazze Ölüyor” ifadelerinin yer aldığı bir grafiti yazdı.

Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili gözaltına alınan olmadığı bildirildi.