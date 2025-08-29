New York Times Genel Yayın Yönetmeni’ne protesto: Evinin önüne kırmızı boya döküldü

ABD’nin New York kentinde, New York Times Genel Yayın Yönetmeni Joe Kahn’ın evinin önüne kimliği belirsiz bir kişi kırmızı boya döktü. Olay yerinde Filistin yanlısı grafiti yazıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
New York Times Genel Yayın Yönetmeni’ne protesto: Evinin önüne kırmızı boya döküldü
Yayınlanma:

ABD’nin New York kentinde New York Times Genel Yayın Yönetmeni Joe Kahn protesto edildi.

Edinilen bilgilere göre Manhattan’ın Greenwich Village semtinde bulunan evinin önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırmızı boya döküldü. Filistin yanlısı protestocu olduğu belirtilen kişi, binanın girişine “Joe Kahn Yalan Söylüyor, Gazze Ölüyor” ifadelerinin yer aldığı bir grafiti yazdı.

Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili gözaltına alınan olmadığı bildirildi.

New York Times Genel Yayın Yönetmeni’ne protesto: Evinin önüne kırmızı boya döküldü - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı

filistin New York Times
Günün Manşetleri
Hazine’den 823,2 milyar liralık iç borçlanma hamlesi
Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı geliyor!
Gazze için 9 maddelik bildiri oy birliğiyle kabul edildi!
''Doğu Akdeniz, yeni 30 Ağustosların coğrafyası olacaktır''
“Ordumuz dünyanın önde gelen güçlerinden biri”
Mülakat sonuçları açıklandı
Ders kitabı dağıtımı ve 'aile' dizisinin yeni sezonu gündemde
"İşgalci siyonistlerin malları kullanılmamalı"
Temmuzda 2 trilyon lira barajı aşıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller 40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Ağustos 2025 emekli promosyon kampanyaları Ağustos 2025 emekli promosyon kampanyaları
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları