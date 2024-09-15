Nicolas Maduro'ya suikast hazırlığı! Venezuela İçişleri Bakanı açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast hazırlığı mı var? Açıklama Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'dan geldi. Cabello, 6 kişinin tutuklandığını ve suikasta CIA'nın liderlik ettiğini söyledi.

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Nicolas Maduro'ya suikast hazırlığı! Venezuela İçişleri Bakanı açıkladı
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Seçimlerden zaferle çıkan ve darbe girişimine fırsat vermeyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro CIA'nın hedefinde mi?

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 3 ABD, 2 İspanya ve 1 Çekya vatandaşının tutuklandığını ve bunların Maduro’ya suikast düzenleme planı içinde olduklarını söyledi. Cabello, düzenlediği basın toplantısında, “Bu operasyona CIA liderlik ediyor” dedi.

Operasyon kapsamında yüzlerce silaha el konulduğunu da belirterek, CIA ve İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi’nin olayla ilişkili olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Karakas'ın açıklamalarını kabul etmedi. Dışişleri Bakanlığı, “Washington, Venezuela'daki siyasi krize demokratik bir çözüm bulunmasını desteklemeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’daki seçimlerde doğru sonuçların paylaşılmasını engelledikleri gerekçesiyle Maduro ve 16 yetkiliye yaptırım kararı verildiğini açıklamıştı.

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