Nijer'de savaş çanları çalıyor! ABD acil güvenlik uyarısını verdi

Afrika, küresel sermayenin kara kıtadaki faaliyetlerine karşı çıkmaya devam ediyor. Ortadoğu'da başlayan Arap Baharına benzer bir şekilde bir Afrika Baharı çıktığı kanaati ise şimdiden oluşmuş durumda. Hava sahası kapanan ve aktif savaş pozisyonuna geçen Nijer'de neler oluyor? ABD tüm vatandaşlarını uyardı. Detaylar haberimizde...

NİJERDE HAVA SAHASI KAPATILDI!

Nijer'de artan hareketlilik ve savaş durumuna geçiş dünya kamuoyuna bomba gibi düştü. Hava sahasının kapatılması ve geçtiğimiz günlerde Nijerya'dan 'operasyon yapabiliriz' açıklaması Afrika kıtasında tansiyonu yükseltti. Türkiye vatandaşlarını tahliye ederken diğer ülkeler için güvenlik ve istihbarat çalışmaları kırmızı seviyeye çıkartıldı.

ABD ACİL GÜVENLİK UYARISINDAN NOTLAR!

ABD, Nijer büyükelçiliğinden yapılan açıklamada uyarılar dikkat çekerken, notlarda şu kısımlar acil olarak belirtildi:

Güvenlik Uyarısı - ABD Büyükelçiliği Niamey, Nijer (9 Ağustos 2023)

Konum: Niamey

Olay: ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına yerlerinde kalmalarını, şehir içinde gereksiz hareketleri sınırlandırmalarını ve şehir merkezi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinden geçmekten kaçınmaya devam etmelerini tavsiye etmektedir. Şehir merkezindeki güvenlik güçlerinin varlığında bir artış olabilir (gösterileri izlemek için), bu nedenle dikkatli olmak, hareketleri sınırlamak ve herhangi bir protestodan kaçınmak önemlidir. ABD Büyükelçiliği personeli için akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır.

Nijer hava sahası bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştır. Havaalanı kapalıdır ve Niamey'e ve Niamey'den ticari uçuşlar askıya alınmıştır. Nijer'in sınırları da kapalıdır.

Büyükelçilik, nakit para ve bazı malların kıt olduğuna dair raporlardan haberdardır. Kıt kaynakların ne zaman yenileneceğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Lütfen buna göre plan yapmak için elinizden geleni yapın.

Acil ABD vatandaşı hizmetleri için lütfen ABD Büyükelçiliği ile irtibata geçin.

Alınacak Önlemler:

Başkanlık Sarayı yakınındaki bölgeden kaçının.

Çevrenizin farkında olun.

Dikkat çekmeyin.

Gösterilerden kaçının.

Kalabalıktan kaçının.

Arkadaşlarınızı ve ailenizi güvenliğiniz konusunda bilgilendirin.

Gece yürürken veya araç kullanırken dikkatli olun.

Turistlerin/Batılıların uğrak yerlerinde tetikte olun.

Ayrılmak için acil durum planları yapın.

Kişisel güvenlik planlarınızı gözden geçirin.

Seyahat belgeleriniz güncel ve kolay erişilebilir olsun.

Geçerli Nijer vizesi olan bir ABD pasaportu da dahil olmak üzere uygun bir kimlik taşıyın.

NİJERDE SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR!

Nijer'e karşı olası bir saldırıya karşı hazırlıklara devam eden yönetim destek amaçlı halkında sokaklara çıktığı görüldü. Bir bütün olarak özgürlük ve egemenlik mücadelesi içerisinde olan halk tüm yoksulluklarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini açıkça gösteriyor.