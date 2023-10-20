Nijerya ve Çin Arasında 2 Milyar Dolarlık Anlaşma

Nijerya ve Çin, 3. Kuşak ve Yol Forumu'nda yeni projeler için 2 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya ve Çin Arasında 2 Milyar Dolarlık Anlaşma

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın Sözcüsü Stanley Nkwocha tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Forum'da Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu temsil eden Shettima'nın mutabakat zabıtlarının imzalanmasına başkanlık ettiği belirtildi.

Ulusal Bilim ve Mühendislik Altyapısı Ajansı'nın (NASENI) yeni projeler için üç Çinli ortakla 2 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Nijerya Çalışma Bakanlığı'nın Lagos'taki Lekki Serbest Ticaret Bölgesi'ndeki limanının inşası için bir Çin şirketiyle mutabakat zaptı imzaladığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# nijerya # çin # Kuşak ve Yol
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