Nijerya'da Boko Haram'a ağır darbe!

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 terörist öldürüldü. Operasyonda ise çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

Nijerya'da Boko Haram'a ağır darbe!
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Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü. Ulusal basında yer alan haberlere göre Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), Sambisa Ormanı'nda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 Boko Haram üyesi öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

6 KAMP İMHA EDİLDİ

4 teröristin yakalandığı operasyonda Boko Haram'ın 6 kampı imha edildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

# boko haram # nijerya
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