Nijerya'da mayın patlaması! 10 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Monguno bölgesinde yola döşenen mayın, yolcu taşıyan otobüsün geçişi sırasında patladı.

Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Borno'daki terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyeleri, burada yoğun saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor.