Nijerya'da yasadışı silahla mücadele! 300 bin kişi istihdam edilecek

Nijerya hükümeti, güvenlik sorunlarının arttığı ülkede yasa dışı silahların yayılmasıyla mücadele için 300 bin kişi istihdam edecek.

Nijerya Küçük ve Hafif Silahların Kontrolü Ulusal Merkezi (NCCSALW) Direktörü Otunba Adejare Adegbenro, yaptığı açıklamada, hükümetin ülkeyi daha güvenli bir yer haline getirmek için yaklaşık 300 bin personel istihdam edeceğini belirtti.

Her eyalette yaklaşık 7 bin kişinin görevlendirileceğini kaydeden Adegbenro, "Sadece istihdam etmekle kalmayacağız, hepsi etkili bir eğitimden geçecek. Bu yolda ilerlerken diğer güvenlik kurumlarıyla güçlerimizi birleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Adegbenro, bu kişilerin hükümetin ülkedeki yasa dışı silahların yayılmasıyla mücadelesine yardımcı olacağını kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.