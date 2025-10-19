Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Machado’dan Netanyahu’ya teşekkür: İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı

Venezuela’da muhalefet lideri Maria Corina Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasının ardından kendisini tebrik eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya teşekkür etti.

İsrail’e verdiği açık destekle bilinen Machado, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi.

Machado, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüm ve kendisine, Venezuela halkına 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanmam dolayısıyla ilettiği içten tebrikleri için teşekkür ettim. Biz Venezuelalılar barışa büyük önem veriyoruz ve bunun, bize karşı duran totaliter güçlere meydan okumak için büyük cesaret, kararlılık ve ahlaki berraklık gerektirdiğini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Machado, açıklamasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu eleştirirken, İran, Hizbullah ve Husiler’i de hedef alarak bu aktörlerin “terör örgütlerini desteklediğini” ileri sürdü.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VENEZUELA MUHALEFETİNE VERİLMİŞTİ

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela’da demokratik haklar için verdiği mücadele nedeniyle Maria Corina Machado’ya layık görülmüştü.

Venezuela ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in 2009’da İsrail’in Gazze saldırıları sonrası büyükelçiyi sınır dışı etmesiyle kesilmişti.

Machado, daha önce de İsrail’e destek mesajlarıyla gündeme gelmişti. 2019’da X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir.” ifadelerini kullanmıştı.