O şehirde ev 4 liraya satılıyor! İnanılmaz ama gerçek...

Macaristan sınırındaki Hırvatistan'ın Legrand kasabasında 4 lira 20 kuruşa ev sahibi olabilirsiniz.

1918′de Avusturya-Macaristan imparatorluğunun çöküşünden bu yana nüfusu giderek azalan bölgeye yerleşimi teşvik etmek maksadıyla terk edilmiş evler 4 lira 20 kuruş yani 13 sentten satışa çıkarıldı.

CNBC'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, düşük maliyetli evlerden birine sahip olabilmek için birtakım koşullar var. Bunların başında başka bir mülk sahibi olmamak geliyor.

Yerel Hırvat medya kuruluşu HRT, programın başladığı 2018′den bu yana bugün kentte beş yıl öncesine göre daha fazla çocuk bulunduğunu ve bunun sonucunda şehre yeni bir kreş bile açıldığını söyledi.

'TOPLAMDA 5 KONUT SATILDI'

Legrand Belediye Başkanı Ivan Sabolic "Toplamda oturuma hazır 5 konut satıldı. Üç aile zaten buraya taşındı ve bizi sevindiren şey, her üç ailenin de taşınma sırasında yeni bir çocuğu olması. Bu durum kreşteki çocukların sayısını artırdı" diye konuştu.

Söz konusu kasabada yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor.

2021'de Legrand, o zamanlar Hırvatistan'ın para birimi olan 1 kuna fiyatına satılık 19 boş ev satışa konuldu. Reuters'e göre on yedisi satıldı. Evler çeşitli bakımsızlık durumlarındaydı ve bu nedenle belediye gerekli tadilatlar için 25 bin kuna ödeyeceğini söyledi.

Özel mülkiyete ait bir ev satın almak isteyen yeni sakinler için, kasaba fiyatın yüzde 20'sini veya 35 bin kunaya (yaklaşık 5 bin dolar) kadarını karşılamayı teklif etti. Kasabanın bu sefer aynı teşvikleri sunup sunmayacağı belli değil.

Kaynak: CNBC