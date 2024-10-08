O ülke Discord'u kısıtlıyor

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle kısıtlandığını ifade edildi.

Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Discord mesajlaşma programına erişim söz konusu programın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar için işe alınması, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır.