95 gün boyunca kuş ve kaplumbağa yiyerek yaşama tutundu

Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı Maximo Napa Castro, denizde geçirdiği 95 günün ardından sağ bulundu.

95 gün boyunca kuş ve kaplumbağa yiyerek yaşama tutundu
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Büyük Okyanus açıklarında kaybolan Perulu balıkçı Maximo Napa Castro, denizde geçirdiği 95 günün ardından sağ bulundu.

7 Aralık 2024'te Peru'nun güneyindeki Marcona sahilinden balık tutmak için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan balıkçı Maximo Napa Castro'ya ulaşıldı.

Büyük Okyanus açıklarında balık tutmaya giden, ardından kötü hava koşulları nedeniyle yönünü kaybeden 61 yaşındaki Castro, 95 gün sonra sağ bulundu.

3 aydır arama kurtarma ekipleri tarafından izi sürülen Castro, Ekvadorlu balıkçılar tarafından kurtarıldı.

95 gün boyunca yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan balıkçı, teknesinde biriken yağmur suyunu içerek ve kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yiyerek hayatta kaldığını belirtti.

Hayata tutunmak için sık sık ailesini düşündüğünü söyleyen balıkçı, "Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

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