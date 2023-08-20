Ölümden son anda döndü! Ekvador'da bir başkan adayına daha silahlı saldırı

Ekvador’da başkan adayı Sonnenholsner'in bulunduğu restoranda silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Ölümden son anda döndü! Ekvador'da bir başkan adayına daha silahlı saldırı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da genel seçim öncesi devlet başkanı adaylarından Otto Sonnenholsner'in bulunduğu restoranın önünde silahlı saldırı düzenlendi.

EKVADOR'DA KANLI SEÇİMLER!

Guayaquil şehrinde sabah saatlerinde devlet başkan adayı Otto Sonnenholsner'in kahvaltı yapmak için ailesiyle gittiği restoranın önünde silahlı kişiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Ekvador Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının restorana yakın bir spor giyim mağazasında yaşanan soygun nedeniyle gerçekleştiği ve olayla ilgisi olan 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Saldırı anında başkan adayı Sonnenholsner ile birlikte fotoğraf çekmek isteyen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri net bir şekilde duyulurken çevredekilerin paniklediği görüldü.


STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Başkan adayı Otto Sonnenholsner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınarken, ailesinin ve kendisinin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ayrıca olay yerinde bulunanların yaşadıkları korkuyu gördüğünü belirten Sonnenholsner, “Çaresizlik incitiyor. Böyle devam edemeyiz. Yarın rotayı değiştiriyoruz” ifadelerini kullanarak yarın yapılacak seçimlere vurgu yaptı.



EKVADOR'DA SALDIRILAR

Ekvador’un diğer başkan adayı olan Fernando Villavicencio ise 9 Ağustos günü başkent Quito’da düzenlediği siyasi mitingin ardından aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve kafasına isabet eden 3 kurşun ile hayatını kaybetmişti. Cinayetten bir hafta öncesinde ise Fernando Villavicencio suç çetelerinin kendisine yönelik tehditte bulunduğunu açıklamıştı.


EKVADOR'DA YARIN SEÇİMLER VAR

Ekvador'da halk, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerin işledikleri cinayetler ve 2021 yılından beri en az 430 mahkumun hayatını kaybettiği hapishane isyanlarının oluşturduğu şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. Ekvador halkı, yarın yeni devlet başkanı ve başkan yardımcısını belirlemek üzere genel seçimler için sandık başına gidecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ekvador # silahlı saldırı # uyuşturucu # seçim
Çok Okunanlar
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı
Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı
Gustavo Henriqe'nin satış detayları belli oldu
Gustavo Henriqe'nin satış detayları belli oldu
Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi
Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi
Galatasaray, yeni transferi Ziyech'i tanıttı
Galatasaray, yeni transferi Ziyech'i tanıttı
Öne Çıkanlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı Catherine Colonna ile Görüştü! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı Catherine Colonna ile Görüştü! Gaziantepli depremzedelerin ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı! Gaziantepli depremzedelerin ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı!