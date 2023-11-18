Pakistan ve Rusya'dan Terörle Mücadelede İşbirliği

Pakistan ve Rusya, bölgede terörle etkili şekilde mücadele konusunda işbirliği çabalarını genişletmede mutabık kaldı.

Pakistan ve Rusya'dan Terörle Mücadelede İşbirliği

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan ile Rusya arasında uluslararası terörle mücadele ve diğer güvenlik zorlukları konusunda 10'uncu ortak çalışma grubu toplantısı başkent İslamabad'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Pakistan Dışişleri Bakanlığından üst düzey diplomatlar katıldı.

Afganistan, Orta ve Güney Asya ve Kuzey Afrika'daki son durumların ele alındığı toplantıda, küresel ve bölgesel terör tehditleri görüşüldü.

Toplantıda, radikalleşmenin çeşitli formları, terör ideolojilerinin yayılması ve terör amacıyla iletişim teknolojilerinin kötüye kullanımı tartışılırken, Pakistan ve Rusya, bölgede terörle etkili şekilde mücadele konusunda işbirliği çabalarını genişletmede mutabık kaldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# pakistan # rusya # terörle mücadele
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