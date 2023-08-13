Pakistan'da askeri konvoya saldırı gerçekleşti! 2 can kaybı var

Pakistan'da Çinli heyete eşlik eden askeri konvoya yönelik ağır silahlarla saldırıldı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda ölü ya da can kaybına olduğuna yönelik bilgiler gelmeye devam ediyor.

PAKİSTAN ASKERİ KONVOYUNA SALDIRI

Pakistan'da ayrılıkçı grup Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), Çinli heyete eşlik eden Pakistan askeri konvoyuna saldırı düzenledi.



Pakistan'da askeri konvoya saldırı düzenlendi. Pakistan Ordusu ve Çin'in Karaçi Konsolosluğu tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, militanlar bugün bir inşaat projesine giderken güneybatıdaki stratejik Gwadar limanı yakınlarında Çinli heyete eşlik eden Pakistan askeri konvoyuna saldırı düzenledi.

Militanların saldırı sırasında hafif silah ve el bombası kullandığı belirtilirken, saldırganlardan 2'sinin çıkan çatışmada öldürüldüğü, konvoydaki Çin vatandaşları arasında ise herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.





BELUCİSTAN KURTULUŞ ORDUSU (BLA) SALDIRIYI ÜSTLENDİ



Gwadar havaalanından liman bölgesindeki bir şantiyeye doğru giden Çinli yolcuların hedef alındığı saldırıyı ayrılıkçı grup Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.



Bölgede on yıllardır ayrılıkçı ayaklanma sürerken, Çin ise Gwadar'ın derin su limanının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, maden zengini Belucistan eyaletinde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında büyük yatırımlar yaptı. BLA ve diğer militan gruplar, Pakistan'ın eyaletteki doğal kaynakları sömürdüğünü ve bunu desteklemek için son yıllarda Çin’in çıkarlarını hedef aldığını savunuyor.



