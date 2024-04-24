Panathinaikos, İsrail takımı karşısındaki yenilgiyi hakemlerin siyasi kararlarına bağladı!

Yunanistan ekibi Panathinaikos, İsrail takımı karşısındaki yenilgiyi hakemlerin siyasi kararlarına bağladı.

Panathinaikos, İsrail takımı karşısındaki yenilgiyi hakemlerin siyasi kararlarına bağladı!
Editör: Metehan Gül

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, basketbolda THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında dün evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup olduğu maçta "siyasi nedenlerle haksızlığa uğradıkları" açıklamasını yaptı.

Panathinaikos AKTOR, mücadelenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dünkü mücadelede kendilerine karşı haksızlık yapıldığını savundu.

Açıklamada, "Dünyamızda Rusya, Ukrayna, Filistin, İsrail örneklerinde olduğu gibi bizleri üzen trajik olayların profesyonel basketbolu etkileyeceğine inanmak istemiyoruz ancak maalesef dünkü çarpıcı hakem hataları başka türlü düşünmemize izin vermiyor." ifadesi yer aldı.

Sporun siyasi amaçlarla asla kullanılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, basketbolun her zaman bu tür durumlardan uzak durması gerektiği de ifade edildi.

Açıklamada, Panathinaikos'un birçok devletten daha uzun 116 yıllık geçmişe sahip olduğuna işaret edilerek, "Buna gereken saygıyı gösterin." denildi.

Yunan basını, Panathinaikos AKTOR'un maçın arka planında siyasi gerekçelerin yer aldığına ve hakemlerin hatalı karar verdiğine inandığı yorumunu yaptı.

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup olmuştu. Bu sonuçla Maccabi Playtika, seride 1-0 öne geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yunanistan # işgalci israil # panathinaikos
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