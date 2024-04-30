Pekin'de tarihi görüşme! Hamas ve El Fetih Çin'de buluştu

Hamas ve El Fetih yetkilileri Çin’in daveti üzerine Pekin’de bir araya geldi. Görüşme olumlu geçti. Taraflar Filistin birliğinin bir an önce sağlanması için çaba gösterme konusunda anlaşmaya vardı.

Editör: Uğur Çam

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve El Fetih yetkililerinin Pekin'de bir araya geldiğini açıkladı.  Açıklamada El Fetih ve Hamas temsilcilerinin Çin'in daveti üzerine Pekin’de görüştükleri kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çin'in daveti üzerine Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi ve İslami Direniş Hareketi temsilcileri Filistin içi uzlaşının teşvik edilmesine yönelik derinlemesine ve samimi görüşmelerde bulunmak üzere Pekin'e geldi. İki taraf istişare yoluyla uzlaşıya varma yönündeki siyasi iradelerini tam olarak ifade etmiş, birçok spesifik konuyu ele almış ve olumlu ilerleme kaydetmiştir. Taraflar diyalog sürecini devam ettirme ve Filistin birliğinin bir an önce gerçekleşmesi için çaba gösterme konusunda mutabık kaldılar. İki taraf da Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarının iadesine yönelik haklı davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladı ve Çin'e Filistin'in iç birliğini destekleme çabaları için teşekkür etti."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Çin Halk Cumhuriyet # hamas # el fetih
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