Petrolde yuan ve ruble dönemi: Rusya ve Çin'den dolar saltanatını yıkacak hamle

Rosneft’ten yapılan yazılı açıklamada, Rosneft Başkanı İgor Seçin ile CNPC Başkanı Dai Houliang arasında St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede özellikle Rusya’nın Çin’e yönelik petrol sevkiyatlarının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rosneft’in CNPC’ye yılda 40 milyon tona ulaşan petrol sevkiyatının ödemelerinde ulusal para birimlerine geçilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Diğer bir Rus enerji şirketi Gazprom da Eylül 2022’de, CNPC şirketiyle doğal gaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını bildirmişti.

Rusya, finans sistemine yönelik Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle uluslararası anlaşmalardaki ödemelerde dolar ve avrodan uzaklaşmaya çalışıyor.

Yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelere yönelik enerji sevkiyatları düşen Rusya, başta Çin olmak üzere Asya piyasalarına yönelik sevkiyatlarını artırmak istiyor.