Pile Yolu'nda Uzlaşma Sağlandı! 10 Ekim'de Yürürlüğe Girecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Pile-Yiğitler yolunun inşası devam edecek. Çünkü gerginlik uzlaşmaya bağlandı.

Pile Yolu'nda Uzlaşma Sağlandı

Birleşmiş Milletler'in engelleme girişimleri boşa düştü. BM’den yapılan açıklamada “Taraflar Pile-Yiğitler yolu konusunda mutabakata vardı” denildi. Mutabakatın ayrıntıları açıklanmadı. Ancak “Halen birkaç yöntem tartışılıyor olsa da çerçeve anlayışı bugün yürürlüğe girecek." ifadesi kullanıldı. BM askerleri 18 Ağustos’ta Lefkoşa’da KKTC topraklarına girmiş ve Türk güvenlik güçlerine saldırmıştı. Bu taciz girişimi gerilimi artırmıştı.

Pile Yolu Projesi

Pile-Yiğitler Yolu Projesi, KKTC tarafından Yeşil Hat üzerindeki Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere insani nedenlerle hazırlandı. Yol yapım çalışmalarının başladığı gün, BM’nin Barış Gücü askerleri, işçilere ve güvenlik görevlilerine KKTC toprakları içinde müdahalede bulunmuştu.