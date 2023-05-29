Putin'den kritik hamle: O anlaşma feshedildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamede, 19 Kasım 1990’da Paris’te imzalanan AKKA’nın feshedildiği belirtildi.
Tarafların, konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı.
Rusya, 2015’te AKKA kapsamında düzenlenen toplantılara katılımını durdurma kararı almıştı.
Kaynak: Anadolu AjansıÇin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik İran'dan Taliban açıklaması Putin Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı Alman ekonomisi resesyona girdi