Putin'den kritik hamle: O anlaşma feshedildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetti.

Putin'den kritik hamle: O anlaşma feshedildi
Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamede, 19 Kasım 1990’da Paris’te imzalanan AKKA’nın feshedildiği belirtildi.

Tarafların, konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı.

Rusya, 2015’te AKKA kapsamında düzenlenen toplantılara katılımını durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Putin # rusya
Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik İran'dan Taliban açıklaması Putin Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı Alman ekonomisi resesyona girdi
Çok Okunanlar
1 Dünya'ya benzeyen gezegenden radyo sinyalleri!
2 Maaşı geciken EYT'liler dikkat!
3 Oy kullanırken fotoğraf çekmenin cezası ne?
4 Oy kullanmama cezası nedir?
5 Pirus Zaferi ne demek?